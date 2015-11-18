«طرق الجوف» تؤكد جاهزيتها للأمطار

وجّه م. ماجد الشمري مدير عام الطرق والنقل بمنطقة الجوف، جميع المسؤولين بإدارته وفروعها في المنطقة ومحافظاتها، بالتأكيد على مقاولي المشروعات باتخاذ كافة الإجراءات والاحترازات والتواجد الدائم في المواقع الحرجة ورفع سقف الاستعدادات بتأمين المعدات الإضافية لمواجهة الأمطار المتوقعة خلال اليومين المقبلين، والتي حذرت منها مواقع التنبؤات الجوية وإمارات المناطق.

وتفقد م. الشمري أعداد المعدات العاملة وأنواعها ومواقع عملها، وحذر من التهاون أو القصور في العمل، مؤكداً على مراقبة التحويلات على الطرق وتكثيف عوامل السلامة. ودعا قائدي المركبات إلى التقيد بالأنظمة وعدم القيادة في الأجواء السيئة.