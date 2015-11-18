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سفراء حملة «معاً ضد الإنفلونزا» في ضيافة «الرياض»

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سفراء حملة «معاً ضد الإنفلونزا» في ضيافة «الرياض» سفراء حملة «معاً ضد الإنفلونزا» في ضيافة «الرياض»

    بدأت أمس في مقر مؤسسة اليمامة الصحفية الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التوعوي الصحي الذي يقام تحت شعار "معاً ضد الإنفلونز" بمدينة الملك سعود الطبية.

وأكد مدير مركز صحة المجتمع د. أحمد بن عبدالله الصليهم أن المشروع الصحي التوعوي يهدف إلى الرقي بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة من خلال انتهاج أسلوب الشراكة بين المدينة وكافة القطاعات الأهلية في تنفيذ البرامج الصحية الوقائية والعلاجية مع التركيز على الجانب الوقائي الذي يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف العلاج، مشيراً إلى أن الإنفلونزا الموسمية من الأمراض المعدية، ويستطيع التطعيم من يبلغ 6 أشهر من العمر فما فوق.

وكشف أن الإحصاءات أوضحت أن نسبة إصابة الأطفال به تصل إلى 30%، كما أن لقاح الإنفلونزا هو أفضل وسيلة للحماية ضدها ويساعد على منع انتشارها، مشيداً بدور الصحيفة التوعوي في هذا الجانب، بالاضافة الى استضافة فريق التوعية في رحاب المؤسسة بما يسهم في تحقيق التوعية الصحية الوقائية لمنسوبي الصحيفة.

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