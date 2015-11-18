28 فرقة دفاع مدني تنتشر في أحياء العاصمة المقدسة

وزعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 28 فرقة إنقاذ بكامل تجهيزاتها على جميع الأحياء، ونشرت وحدات الدفاع المدني في النقاط المحددة مسبقاً والمقدرة ب14 مهمة إنقاذ، تحسباً لأي طارئ.

ونجم عن الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وكانت من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح حدوث حالات ماس كهربائي.

وتم دعم الموقف بمهمات متواجدة في منطقة الحرم المكي الشريف والتنسيق مع الجهات المساندة لأعمال الدفاع المدني للاستعداد والتهيؤ لتشغيل غرفة التنسيق بمركز التحكم والتوجيه.

وقال الرائد نايف الشريف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة: إن الأمطار لم تتسبب بأي إصابات.

‏‫كما تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة أمس ٣١ بلاغاً منها ٦ حوادث مرورية أدت إلى إصابة تسعة أشخاص، أما بقية الحالات كانت مرضية تم إسعافها ونقلها إلى المستشفيات، حسبما أفاد عبدالعزيز بادومان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.