صور|«ONA» تنشر كواليس حلقة سما المصري مع ضحي الزهيري علي قناة العربية

كتبت: إنجي لطفي

> كشفت الإعلامية «ضحي الزهيري» مقدمة برنامج “الدائرة” على شاشة العربية، في تصريحات خاصة لوكالة “ONA”، عن كواليس حلقة استضافتها للفنانة «سما المصري»، والتي من المقررعرضها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة ونصف مساءاً في برنامج “الدائرة” الذي تقدمه الإعلامية ضحى الزهيري على شاشتي العربية والحدث.

حيث قالت ضحي في تصريح خاص لـ”ONA”، أن الفنانة سما المصري فاجأتني وباقي فريق عمل برنامج “الدائرة” ببساطتها وجديتها في الحديث موضحة أن اللقاء مع سما المصري جاء.

اثناء تصويرها لعدة حلقات عن أبرز الدوائر الانتخابية وأبرز مرشحيهافي برلمان ٢٠١٦، مشيرة إلي أن التصوير مع سما المصري جاء قبل قرار المحكمة باستبعادها.

وأضافت الزهيري أن سما المصري كانت مرتدية ملابس بسيطة عكس الطريقة التي تظهر بها في كليباتها، وكلامها كان على نفس درجة البساطة، لم تكن متكلفة أبدًا وكان واضح جديتها في الدخول للبرلمان وخدمة الناس بجد.

وردًا على سوال من الزهيري إذا اعترض السلفيين على دخولها أو تجنبوها في المجلس، قالت سما: “السلفيين أول ناس هتحب تيجي تقعد جنبي وأنا اللي مش هوافق أقعد جنبهم، أنا هقعد”.

جنب مرتضى منصور وتوفيق عكاشة، كما قالت أيضاً أن أول من سيصوت لها هما أهل الدائرة اللي مصدقينها وكل الشباب اللي بيحبو كليباتها.

وأضافت سما المصري خلال لقائها مع ضحي الزهيري أنها لو نجحت في البرلمان ستتفرغ لخدمة الناس ولن تغني أو ترقص مرة أخرى، أما لو خسرت أو تم استبعادها فسيكون أول.

كليباتها عن الانتخابات والبرلمان، أيضا قالت “الإخوان هم أول من سيصوت لي، مش علشان بيحبوني علشان عايزين يوقعوا البرلمان، ده تفكيرهم”.