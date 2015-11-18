أمطار تبوك تجرف الطرق وتُجري الأودية

تبوك - نواف العتيبي

واصلت أمطار الخير والبركة هطولها على منطقة تبوك ومحافظاتها والمراكز التابعة لها أمس الثلاثاء، سالت على إثرها أودية الإثيلي والدرع وقاع المعظم وبعض الشعاب والأودية الصغيرة. كما جرت أودية محافظة ضباء ومراكزها مثل أودية ضحكان وضباء وأشواق وتريم وعينونة والخريطة والمويلح، وسالت أيضاً أودية محافظات البدع والوجه وتيماء والمراكز التابعة لها. وقال م. سليمان الحويطي مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة تبوك إن بعض الطرق الرئيسية تعرضت لتلفيات بسيطة ومنها الطريق ما بين مركز الزيتة – ومركز الشرف؛ حيث تعرضت أجزاء منه لسقوط الحجارة والأتربة والتي سقطت من أعلى الجبال، وتمت إزالتها خلال وقت وجيز. وفيما يتعلق بجسر وادي تريم الواقع على طريق شرما – المويلح والذي تعرض لانهيار جزء منه من أمطار الاثنين، ذكر الحويطي أنه تعرض لخلل وانهيار جزئي بسبب كمية السيول، وتم تحويل الحركة على المسار الآخر دون توقف الحركة، موكداً أن هذا الجسر قديم وهو مدرج ضمن مشروعات إعادة الإنشاء. وأضاف أن طريق البديعة تعرض كذلك لانجرافات في الطريق، وتعرضت أجزاء منه للخلل، ويأمل من سالكي الطريق أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وبالنسبة لطريق تبوك – شرما فهو سالك ولم يتعرض لأي خلل، وطريق تبوك – ضباء سالك ما عدا عقبة الخريطة تعرضت أجزاء من الطريق لتساقط الحجارة وتمت إزالتها في وقت وجيز. وأردف الحويطي أن طريق الوجه أبو القزاز – مركز بداء تعرض لانجرافات، وشهدت طرق محافظة تيماء أمطارا غزيرة ولم يتعرض لأي خلل والطريق سالك. وكان د. عمر أبو هاشم المدير العام للتربية والتعليم في منطقة تبوك قد وجه بتعليق الدراسة أمس الثلاثاء في محافظة أملج ومراكزها ومحافظة تيماء والمراكز التابعة لها والمراكز التابعة لمدينة تبوك نظراً لاستمرار هطول الأمطار بغزارة، بينما أعلنت جامعة تبوك تعليق الدراسة بنفس المحافظتين أملج وتيماء لما تقتضيه المصلحة العامة للطلاب والطالبات.