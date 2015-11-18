«صحة القريات» تحتفي باليوم العالمي للجودة

احتفلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات ممثلة بإدارة الجودة باليوم العالمي للجودة تحت رعاية محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر.

وشهد الحفل حضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات جمال بن فهد العفيصان، وتشريف مدير عام الجودة بوزارة الصحة د. يعقوب نياز وعدد من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية وذلك في قاعة المحاضرات بمستشفى القريات العام.

وقد بدأ الحفل الخطابي، ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا بعنوان ماهي المعايير ولماذا الجودة؟ بعدها قامت طالبات المدرسة اﻷولى للبنات بالحديثة بإلقاء أنشودة بمناسبة اليوم العالمي بعنوان أنت كفؤ، ثم تلاه مشهد تمثيلي بعنوان جودة المكان تعني اﻷمان قدمها ممرضو مستشفى القريات العام، ثم عرض للبرنامج الطبي اﻹلكتروني المتنقل ألقاه د.سلطان العتيبي.

وتم بعد ذلك استعراض البرامج التحسينية التي أوجدتها صحة القريات لتطوير العمل، وأطلق برنامج جدير بالذكر يتلخص في "يدا بيد نحول اﻷلم إلى أمل" من خلال وجود وتدشين العديد من البرامج مثل الهاتف الاستشاري والرعاية الشاملة والعناية بالمسنين وذوي الظروف الخاصة ومرضى الفشل الكلوي وغيرها من البرامج الهادفة لخدمة المستفيدين من الخدمة وفي مجال الشراكة المجتمعية، تم تدشين العديد من تلك الشراكات المفيدة مع العديد من الدوائر الحكومية ذات العلاقة مثل إدارة التعليم، والكلية التقنية، والغرفة التجارية، وهيئة الرقابة، وفرع وزارة التجارة، وفرع وزارة المالية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الجوف.

بعدها تم تكريم المكلفين بالحد الجنوبي من منسوبي صحة القريات وتكريم المتميزين بالمستشفى وقدم مدير الشؤون الصحية هدية تذكارية لمحافظ القريات، كما قدمت هدية لضيف الحفل د.يعقوب نياز من صحة القريات.

بعد ذلك دشن محافظ القريات المعرض بهذه المناسبة والذي شارك فيه مستشفيات المحافظة والمراكز الصحية، وتجول بأجنحة المعرض التي قدمت عروضاً لما يتم فيها من أعمال تطويرية وأعمال لرفع الجودة.