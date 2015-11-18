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جريان الأودية والشعاب في ينبع وسط استنفار عام

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جريان الأودية والشعاب في ينبع وسط استنفار عام جريان الأودية والشعاب في ينبع وسط استنفار عام

    شهدت محافظة ينبع ومراكزها وهجرها فجر أمس هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء واسعة، وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وكانت المحافظة قد شهدت خلال الأيام الماضية استنفارا لكافة الجهات ذات العلاقة، حيث عقدت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة اجتماعاً للجنة الفورية تم من خلاله التنسيق مع الإدارات المعنية مثل (الشرطة، والدوريات الأمنية، والمرور، والبلدية، والقطاع الصحي، والأرصاد وحماية البيئة، وفرع المياه، وشركة الكهرباء، وزارة النقل، والمالية، والاتصالات) وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وانتشرت خلال سقوط الأمطار فرق الدوريات الأمنية والمرورية بالشوارع الفرعية والطرق الرئيسية بالمحافظة من أجل تسهيل حركة السيارات بشكل انسيابي وفك الاحتجازات المرورية التي قد تحدث بالميادين وعند الإشارات المرورية. كما وجهت إدارة التربية والتعليم بالمحافظة منذ وقت مبكر بتعليق الدارسة بكافة مدارس البنين والبنات التابعة لها ليوم أمس الثلاثاء. وشهدت المحافظة أيضاً استنفار بلدية ينبع بكافة أقسامها المختصة وحشد طاقاتها البشرية الآلية والمالية. وجددت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة تنبيهاتها لجميع المواطنين والمقيمين بأهمية توخي الحيطة والحذر وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول حفاظاً على سلامتهم.

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