شركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة.. تمثل داعماً لصناعة المقاولات.. ومسيرة عمل ناجحة في اقتصاد الوطن..

تعد شركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة إحدى شركات المقاولات الرائدة في المملكة فهي متخصصة في الصناعة والإنشاءات وتدار الشركة بفريق عمل محترف من المتخصصين في مجال صناعة المقاولات كما تمتلك الشركة بفضل من الله الأصول اللازمة والآلات والمعدات والطاقة البشرية والتمويل المالي لكي تؤدي دوراً هاما وحيوياً في مجال الصناعة والمقاولات، وبتوفيق من الله أتمت الشركة بنجاح تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مع غالبية الوزارات والهيئات الحكومية.

وفي تقرير مؤجز.. تسعى شركة عبر المملكة الوطنية إلى أن تكون رائدة ومتخصصة في قطاع المقاولات الذي ليس من السهل الريادة فيه وذلك بقدرة الشركة على تنفيذ المشروعات مهما بلغ حجمها وبجودة عالية بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة للمشروعات الانشائية باختلاف أنواعها. وتركز الشركه على ماحققته من إنجاز من خلال الاستفادة من خلال الفهم الشامل لمتطلبات السوق والعمل جنباً إلى جنب مع العميل. وتعمل الشركة على الاستفادة من طاقاتها لتكون الاختيار الأول ليس فقط لعملائها بل أيضا لموظفيها.

علاوة علی تمتع الشركة بالخبرة الواسعة من خلال تنفيذها للعديد من المشروعات الضخمة في مجالات: المباني وأعمال المقاولات الخاصة بالأبنية السكنية والتجارية وأعمال تمديد الكهرباء والأعمال الميكانيكية وأعمال شبكات المياه والصرف الصحي كما نفذت الأعمال الخاصة بمحطات معالجة المياه والمرافق العامة والمشروعات العسكرية.

وتدرك الشركة أهمية توظيف مختصين مؤهلين من جميع أنحاء العالم من المهندسين والإداريين الأكفاء الذين يمتلكون الخبرة الطويلة في مجال الشؤون الهندسية والإنشائية. وإيمانا من الشركة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري سعت الشركة إلى التدريب المستمر لبناء فريق عمل احترافي بضمان استمرارية صقل مهاراتهم وتوفير بيئة عمل صحية واعتماد سياسة التحفيز كضمان لاستقرارهم والحصول على أعلى إنتاجية.

وتركز الشركة على الاهتمام بأدق التفاصيل للوصول إلى الجودة والتي هي غاية مهمة وضعتها الشركة نصب أعينها في كافة العمليات والإجراءات الإدارية والتنفيذية، بدءاً بنظام الإدارة، أنظمة البحث والتطوير، إيجاد الحلول والأفكار الخلاقة، تنفيذ المشروعات على اختلافها، الآليات والمعدات التي نستخدمها وحتى البرامج المخصصة لتدريب وتطوير فريق العمل.

ولازالت الشركه تواصل الاطلاع على احدث التقنيات والحلول في كل مايتعلق بمجال الإنشاءات إيمانا منها بأن التقنية سلاح عملي وفعال في كافة المجالات لتحقيق افضل النتائج وأقل التكاليف، واكدت انها لازالت تفخر وستواصل افتخارها بالتزامها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع إحساسا منها وإيمانا بأنها جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع.