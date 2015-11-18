نشرة ONA للفضائيات| كواليس حلقة سما المصري مع ضحى الزهيري.. وتكريم عمرو الليثي بروتاري

إعداد: إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

كشفت الإعلامية «ضحي الزهيري» مقدمة برنامج “الدائرة” على شاشة العربية، في تصريحات خاصة لوكالة “ONA”، عن كواليس حلقة استضافتها للفنانة «سما المصري»، والتي من المقررعرضها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة ونصف مساءاً في برنامج “الدائرة” على شاشتي العربية والحدث.. للمزيد

نظم نادي روتاري قصر النيل، مساء أمس ” الإثنين “، ندوةً لتكريم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، بحضور رئيس النادي ونخبة من أعضاء النادي وسيدات المجتمع..للمزيد

يحل كل من الفنانة مادلين طبر، والسيناريست تامر حبيب، ضيفين على البرنامج الساخر “أبلة فاهيتا” في الموسم الثاني له، والذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة “سي بي سي”، وذلك يوم الخميس المُقبل، في تمام الساعة الـ 11 مساءً..للمزيد

استعرض الكاتب الصحفي والروائي أحمد الصاوي، في حفل توقيع استضافته مكتبة ديوان بحي الزمالك، رحلته مع الكتابة التي انتهت به إلى إصدار روايته الأولى إصابة ملاعب عن دار “بيت الياسمين”، وذلك في عددٍ كبيرٍ من الصحفيين والإعلاميين، ما جعل المناقشات التي أدارها الكاتب الصحفي الكبير ” جمال فهمي “، تتجه لهموم الصحافة والإعلام أكثر من تناولها القضايا الأدبية و الثقافية المناسبة لمناقشة رواية.. للمزيد

حلت رضوى حسن، مذيعة راديو 9090، ضيفة على برنامج “ست الحسن” مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن، أمس ” الإثنين “، وتحدثت خلال الحلقة عن تجربها في تحدي الإعاقة، والتي حدثت لها منذ طفولتها، وأسفرت عن فقدها بصرها بسبب خطأ طبي، وكيف وصلت إلى أصبحت واحدة من أشهر مذيعي الإذاعات المصرية..للمزيد