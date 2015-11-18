ندوتان عن “الرسوم المتحركة” و”الصولفيج” بقصر ثقافة الأقصر‎

أقام قصر ثقافة الأقصر، اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان “مراحل عمل فيلم رسوم متحركة قصير” ألقاها الفنان مصطفى ثابت مسئول وحدة الرسوم المتحركة، وبحضور أحمد الضوي المدرس المساعد بقسم جرافيك وعلى جمال المعيد بقسم جرافيك بكلية الفنون الجميلة.

وقال محمد فراج قصر ثقافة الأقصر إن ثابت تناول مراحل عمل فيلم الرسوم المتحركة القصير من أول الفكرة مرورًا بتحريك وخلفيات حتى الوصول إلى مرحلة المونتاج، مشيرًا إلى أن العديد من فنانين الرسوم المتحركة بدأوا بفيلم رسوم متحركة قصير وهذه طريقة مناسبة لتمارس تقنيات الرسوم المتحركة المختلفة مثل الرسوم المتحركة التقليدية “ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد” والتحريك بالصلصال.

كما أقام قصر ثقافة الأقصر ضمن فعاليات التذوق الموسيقي ندوة بعنوان “التدريب على الصولفيج الغنائي مقام الرست” ألقاها النوبي محمد مايسترو فرقة الأقصر للموسيقى العربية وشنودة نبيل المدرب الموسيقى. تناولا فيها الفرق بين الفوكاليز والصولفيج، فالفوكاليز هي تمارين تساعد على إخراج الصوت من الجوف باستخدام جميع عظام الرأس، الرقبة، الظهر، البطن فيصبح صوتك أجوف ولامع، أما الصولفيج فهو تدريب الصوت على التون أي باختصار يجعل صوتك لا ينشز أبدًا.

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب محاضرة بعنوان آداب الطريق ألقاها أمين عبد الستار الواعظ بوزارة الأوقاف، تناول فيها معنى غض البصر وضرورة الالتزام بأدب الطريق مثل غض البصر، إرشاد الضال، فض المشاحنات، والحرص على نظافة الطريق.

وبمناسبة أعياد الطفولة أقام قصر ثقافة بهاء طاهر ندوة بعنوان عيد الطفولة ألقتها شافية أحمد محمود، الرائدة في العمل السياسي، تناولت فيها مفاهيم التربية ودور الأسرة في رعاية ابنائهم وحل مشاكلهم الداخلية والخارجية.