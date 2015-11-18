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أرملة طرابيك لـ «ONA»: طردت طليقته من العزاء لأنها «نصابة و مزورة»

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أرملة طرابيك لـ «ONA»: طردت طليقته من العزاء لأنها «نصابة و مزورة» أرملة طرابيك لـ «ONA»: طردت طليقته من العزاء لأنها «نصابة و مزورة»

هاجمت الفنانة الشابة سارة طارق، أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، طليقة زوجها، بسبب حضورها عزاءه المقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وعبرت سارة، في تصريح خاص لـ “وكالة ONA” ، عن استيائها الشديد مما فعلته طليقته من تعمدها افتعال مشادات، قائلة:”طردتها من العزاء، دي طليقته ومزورة إيصالات أمانه، وواخده منه شقه تمليك، وسرقت فلوسه ونصبت عليه، مش من حقها تتواجد في العزاء”.

واستشهدت بالتسجيلات السابقة التي هاجم فيها الفنان سعيد طرابيك طليقته عبر الفضائيات مضيفا دي واحده مالهاش مكان هنا.

كان الفنان سعيد طرابيك، وافته المنية أول أمس بعد صراع مع مرض القلب استمر أسبوعين، حيث كان يرقد بمستشفى الأمل بمنطقة المهندسين وتوفي عن عمر ناهز الـ74عامًا.

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