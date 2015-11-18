هند صبري عائدة إلى تونس

خلال الفترة الماضية كثرت التكهنات حول فيلم "زهرة الحلب" وأي القضايا سيثيرها لذا كشفت بطلة الفيلم هند صبري عن قصة الفيلم وتفاصيل دورها،في بيان اعلامي قائلة: "الفيلم يتناول الآثار الإنسانية للحرب، وكيفية تبدل حياة الناس وتبخرها بين أيديهم بسبب الحروب".

وأضافت أن الفيلم يحمل رسالة إنسانية، لا سياسية، فالفيلم يدين الحرب نفسها بغض النظر عن هوية أطرافها، فالحرب تدمر الجميع"، وتضيف الفنانة التونسية قائلة أن بطلة الفيلم وابنها ينتميان إلى عائلة عادية مثل كل العائلات، لها حياتها ومشكلاتها وأحلامها، تحب وتغضب وتتزوج وتنفصل، لكن الحرب تقع على رؤوسهم فتدمر كل شيء؛ أحلامهم وطموحاتهم ومشكلاتهم القديمة".

وذكرت هند انه لا علاقة للقصة بما يسمى جهاد النكاح، فالفيلم قائم على رحلة إنسانية شاقة تقوم بها البطلة، وهي أم من تونس ذهب ابنها للقتال في سوريا، مشيرة إلى أن الفيلم يقوم على رؤية عربية للحرب في سوريا، باعتبار المأساة السورية مأساة للعرب جميعاً، وأنهت هند حديثها قائلةً "حين يتحول الصراع بين الأطراف السياسية، أياً كان مبرره أو هدفه، إلى صراع مسلح، فإنه يتسبب في تدمير حياة الناس العادية، بما فيهم من كانوا هدفاً لحمايتهم وتحسين أحوالهم، والفيلم يحاول نقل هذا المعنى".

ومنذ أيام قليلة بدأت الفنانة هند صبري تصوير دورها في الفيلم،الذي تتعاون فيه مع مواطنها المخرج رضا الباهي ويشهد عودة هند للسينما التونسية، بالإضافة لمشاركتها في الإنتاج عبر شركة .Salam PROD التي أعلنت هند عن تأسيسها خلال الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي، ليصبح زهرة حلب هو أول إنتاجات الشركة، ومن المخطط أن تنهي هند تصوير مشاهدها في الفيلم خلال 6 أسابيع.

وفي الفيلم تؤدي هند صبري دور امرأة تونسية تخوض رحلة شاقة على خلفية الوضع السوري المأساوي الحالي، ويتم تصوير زهرة حلب في تونس ولبنان، ويشارك فيه عدد من نجوم البلدين، مثل هشام رستم وفاطمة ناصر من تونس، مع باسم لطفي، محمد آل رشي وجهاد زغبي من سوريا.

هند صبري رئيسة شرفية للدورة الأولى من المهرجان الدولي للفيلم العربي