المغربية سحر الصديقي: نجاة الرجوي لن تصل لنهائيات the Voice والوسط الفني مليء بالمتحرشين

عرفها الجمهور العربي خلال مشاركتها في برنامج المواهب the Voice – (أحلى صوت)، أما الجمهور المغربي فكان يعرفها منذ مشاركتها المميزة في برنامج ستوديو دوزيم. لكنها عادت لتفاجئه في رمضان 2014 بقدراتها التمثيلية في واحد من أبرز المسلسلات المغربية " زينة ". ومؤخراً، خرجت سحر الصديقي بتصريحات، كشفت فيها أن الوسط الفني المغربي مليء بالتحرش، وأن العديد من المخرجين والمنتجين المغاربة حاولوا التحرش بها. حول هذه التصريحات وجديدها ورأيها في مشاركة مغاربة في the Voice هذا العام، كان لـ سيدتي معها هذه الدردشة:

هل تتابعين برنامج the voice هذا العام؟

-بسبب ضغط تصوير الفيديو كليب لأغنيتي الجديدة، لم أتمكن من مشاهدة الحلقات على mbc ، لكنني شاهدت ـ بالتأكيد ـ بعض المقاطع على يوتيوب.

ما رأيك في مشاركة الفنانة المغربية نجاة الرجوي؟

-لا شك في أن نجاة الرجوي صاحبة صوت مميز ورائع، ويسعدني أن أرى مواهب مغربية مميزة تشارك في أحلى صوت؛ وذلك لتعطي صورة مشرفة عن الفنان المغربي.

هل تتوقعين أن تصل إلى النهائيات؟

-بصراحة، وعلى الرغم من أن صوتها رائع كما سبق وأشرت، إلا أنه في مثل هذه البرامج تكون هناك فكرة مسبقة عن الفائز باللقب، وتدخل حسابات كثيرة أخرى غير الصوت؛ لذلك لا أتوقع أن تصل للفاينل.

هل يمكن القول إن الجمهور أحبك أكثر كممثلة؟

-أنا أؤدي الأغنية الغربية، ومعروف أنّ الجمهور المهتمّ بهذا الصنف محدود في المغرب والعالم العربي. لذلك، دور زينة عرّفني إلى الجمهور المغربي أكثر، وأصبحت فئة واسعة من الجمهور المغربي تعرفني كممثلة قبل أن يعرفوا أنني مغنية.

إشاعات وتحرّش

من الذي اختارك للمشاركة في مسلسل زينة؟

-المخرج ياسين فنان، بعد أن شاهد مقاطع من برنامج the voice على يوتيوب، وتذكر مشاركتي في سلسلة " ساعة في الجحيم ".

ما صحّة الأخبار الكثيرة التي ربطتك بعلاقة حبّ مع ياسين فنان، خصوصاً عقب انفصاله عن زوجته الفنانة أمل الأطرش؟

-لا أعلم مصدر هذه الشائعات، فلا علاقة لي بحياة المخرج ياسين فنان الشخصية؛ وكلّ ما يهمّني هو أعماله الفنية لا غير.

جدل كبير رافق المسلسل، خصوصاً أن هناك فنانة اتهمتك بـ "سرقة صوتها" في بعض الأغنيات التي ظهرت في المسلسل؟

- فعلاً، تمّ تسجيل بعض الأغنيات بصوت فنانة أخرى، وعلمت بهذا أثناء تصوير السلسلة، إذ كان من غير الممكن أن أسجّل الأغنيات وأصوّر المشاهد بسبب ضغط العمل. ومهمّتي في العمل كانت التمثيل، ولا علاقة لي بالمونتاج والصوت وغيره.

ما هي الأدوار التي تفضلين تأديتها؟

-أفضل الأدوار البعيدة عن شخصيتي الحقيقية، فهي تكون بمقام التحدي، الذي يجعلني أعمل على نفسي أكثر.

تصريحاتك الإعلامية الأخيرة، ووصفك الوسط الفني بالوسخ، وأنه مليء بالتحرّش من طرف منتجين ومخرجين، هل جاءت للدعاية للأعمال المقبلة؟

- إطلاقاً، ما قلته واقع، وأغلب الفنانين يعلمون أنّ الوسط الفني مليء بالتحرش. وأنا أجبت بعفوية وبصراحة عن سؤال طُرح عليّ لا غير.

هل أضرت هذه التصريحات بعلاقاتك في الوسط الفني؟

-لا أظن ذلك؛ ربما لأنّ علاقاتي بالوسط الفني تتحصر في إطار العمل فقط، وأتفادى الصداقات، لأنها تكون في أغلب الأحيان "نفاقاً ومجاملة".

مع غازي الأمير و خولة

هل ما زلت على تواصل مع زملائك في البرنامج؟

-بالتأكيد، ما زلت على تواصل مع خولة مجاهد وغازي الأمير، وأعجبتني الأغنية التي أصدرتها خولة مؤخراً.

وهل حلّ الخلاف بينك وبين غازي الأمير؟

-خلال حوار لي مع مجلة سيدتي، يبدو أنني ذكرت اسمه في سياق لم يعجبه. لكن الحمد لله كان مجرد خلاف عابر، وعلاقتي جيدة معه الآن.

هل ستتعاقد سحر مع شركة إنتاج في المستقبل؟

-أفضل الإنتاج الذاتي؛ وذلك لضمان السلطة الكاملة على أعمالي المستقبلية.

لماذا لا تشارك سحر في المهرجانات المغربية؟ هل هو ظلم من طرف المنظّمين؟

-ليس ظلماً، وإنّما أفضل أن أشارك في المهرجانات، بعد أن يتكون لي رصيد فني من الأغنيات؛ فأنا لا أفضل الصعود إلى المسرح لتأدية أغنيات قديمة فقط، بالإضافة إلى أنني لا أملك مدير أعمال.

ما رأيك في الأغنيات الوطنية التي يصدرها الفنانين المغاربة الشباب في الآونة الأخيرة؟

-بادرة جميلة، يُعبّر من خلالها الفنانون عن حبّهم للمغرب.

وما هي الأغنيات المغربية الحديثة التي نالت إعجابك؟

- أعجبتني أغنية واعر مزيان لدنيا باطما، وأحببت أغنية اواه لرضوان برحيل.

طموح و جديد

ألا تفكرين في الاستقرار خارج المغرب؟ مثلاً: في الخليج أو مصر، لتطوير مسيرتك الفنية؟

-في الفترة الحالية، افضل الاستقرار في بلدي المغرب، لأن الجمهور المغربي يعرفني، ويجب أن أرسّخ مكانتي في الوسط الفني أكثر، لكن هذا لا يمنعني من الطموح إلى الانتشار العربي والعالمي؛ لِمَ لا؟

البعض ينتقد ستايل سحر الصديقي؟ ما ردّك على هذه الانتقادات؟

-لا تهمني هذه الانتقادات، فأنا أرتدي ما أجده مناسباً لشخصيّتي.

متى سنرى سحر عروساً؟

-تضحك - أحبّ أن أفاجئ الجمهور بهذا الخبر. وعندما أقرر الزواج سأعلن ذلك.

ما جديدك في الفترة المقبلة؟

-أنهيت تصوير فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان moment مع المخرج منصف مالزي، وهي من كلماتي وألحاني، وستصدر إن شاء الله الشهر المقبل. كما أشارك في فيلم قصير للمخرج نفسه بعنوان " فاميلا "، وفي فيلم لياسين موروكو بعنوان catharsys or the afina tales of the last word . ، كما ألعب دور البطولة في سلسلة سالة المنامة لعلي الطاهيري.

