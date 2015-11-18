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أبهيشيك كابور وبراجيا ياداف يرزقان بطفل

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الأربعاء 18-11-2015 00:50

رُزق نجم بوليوود والمخرج الهندي أبهيشيك كابور بمولود جديد من زوجته الموديل والممثلة السويدية - الهندية الأصل، براجيا ياداف.

كابور الذي أخرج العديد من الأفلام مثل: Rock On و Kai Po Che نشر خبر ولادة طفله على صفحته الشخصية في تويتر.

يُشار إلى أن كابور وزوجته كانا على علاقة لبضع سنوات ثم تزوجا في حفل بسيط في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2013.

ومن الناحية الفنية، يستعد كابور حالياً لتصوير فيلمه الجديد "فيتور".

 

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