النجم التركي الشهير بـ الأسمر معرض للسجن بسبب ضربه حبيبته

طالب عدد كبير من الأتراك من بينهم نساء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، شركة إنتاج المسلسل التركي الشهير "الوردة السوداء" بإنهاء دور النجم التركي ساروهان هونيل الشهير بالأسمر في الموسم الرابع منه، إثر اتهام حبيبته "إيدا سونميز" له بضربها. وكانت إيدا قد نشرت صورة لوجهها تظهر فيها آثار كدمات في إحدى الصحف التركية، مع صورة سابقة لها مع حبيبها ساروهان الذي ادعت إنه ضربها من شدة غيرته عليها بعد رؤيته صورة لها مع لاعب كرة القدم باسكال نوما المقرّب منها.

وأعلنت إيدا أنه أصابها فتق جراء الضرب المبرح لها من قبل ساروهان، الذي مضى على علاقته بها 6 أشهرفقط.

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وقام شكرو أفشار منتج مسلسل "الوردة السوداء" المشهور عربياً باسم "ورد وشوك" بنفي التهمة عن ساروهان هونيل قائلاً "لن أنهي دور ساروهان في المسلسل وأحكم عليه مسبقاً فأنا لست قاض أو مدعي عام حتى أفعل ذلك، فلا أحد كان معهما حتى يعرف الحقيقة كاملة، وربما يكون إدعاء غير حقيقي وقد تكون إيدا قد وضعت الماكياج ليصدق الناس إدعاءها ضد ساروهان، أو ربما يكون سوء تفاهم عابر بين حبيبين يحدث كثيراً بين العشاق".

وأضاف "لو اعترف ساروهان بأنه ضربها فعلاً لأنه لم يستطع التحكم بأعصابه، عندئذ سأقول نعم لكل من طالبني بإخراجه من المسلسل، وأستبعده منه فوراً".

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وساندت المغنية الشهيرة آصلي هونيل شقيقها الأكبر ساروهان في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وأكدت أن أخيها ساروهان بريء من التهمة المنسوبة إليه لأنه إنسان دافىء وحنون بطبعه مع عائلته وأصدقائه، وكل الناس يعرفون أنه رحيم وطيب ،وما قيل ضده إفتراء لا صحة له".

وفي ظل الضجة المثارة في مواقع التواصل الإجتماعي ضد ساروهان هونيل، فقد آثر النجم التزام الصمت الكامل فلم يعلق بكلمة أو يدافع عن نفسه في حساباته الشخصية بالسوشيال ميديا، وأكمل حياته وتصوير مشاهده في المسلسل بشكل طبيعي جداً.

وكانت إيدا قبل نشرها صورة وجهها المصاب بالكدمات قد قدمت شكوى رسمية أمام القضاء التركي طلبت فيه الحماية من ساروهان إثر ضربه المبرح لها، وصرحت بأنها لم تكن المرة الوحيدة التي يضربها بها بل ضربها خمس مرات في أنحاء متفرقة من جسدها، حيث قام هذه المرة فور دخولها إلى المنزل بركلها فسقطت على الأرض بقوة ثم ضربها في أنحاء عدة مما تسبب لها بفتق دخلت على إثره المستشفى.

وفي حال ثبتت التهمة على ساروهان هونيل فإنه معرّض للسجن عامين كاملين.

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