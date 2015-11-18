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تجديد حبس شقيقتين إحداهما زوجة مدرب سيرك شهير 15 يوما فى قضية دعارة

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تجديد حبس شقيقتين إحداهما زوجة مدرب سيرك شهير 15 يوما فى قضية دعارة تجديد حبس شقيقتين إحداهما زوجة مدرب سيرك شهير 15 يوما فى قضية دعارة

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس شقيقتين بينهما طليقة مدرب سيرك شهير، 15 يوما على ذمة التحقيقات، عقب قيام الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء أمجد ساعة، من ضبطهما فى أحضان تاجر داخل شقة مفروشة. وكان اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى قاد حملة أمنية، بالاشتراك مع العقيد إبراهيم الطويل مدير التحريات بالإدارة العقيد أحمد طاهر والعقيد عصام أبو عرب، والمقدم حسن النجار، والمقدم عمر مطر، والمقدم محمد حلمى، والمقدم رامز جمال، والمقدم إيهاب توفيق والمقدم وليد طراف، على القاهرة الكبرى. وخلال فحص المنشآت غير المرخصة والمقاهى والشقق المفروشة، تمكنت الحملة من ضبط شقيقتين إحدهما طليقة مدرب سيرك معروف أثناء ممارسة الجنس الحرام مع تاجر سكندرى مقابل 2000 جنيه. وتبين من التحريات أن المتهمين تعملان فى إحدى الملاهى الليلية كمضيفات، وتم ضبط هيروين وحشيش داخل حقائبهما بسبب إدمانهما، وتم التحفظ على المخدرات والمبالغ المالية والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمين. وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام، أمر بتحرير محاضر بالحملة وإرسالها إلى النيابة للتحقيق.

 

 

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