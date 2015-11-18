تجديد حبس قوادة وزوجها وزوجة ابنها 15 يوما لتكوينهم شبكة دعارة بالمقطم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس قوادة وزوجها وزوجة ابنها وساقطتين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة الدعارة مع راغبى المتعة من الرجال مقابل أجر مادى داخل مسكنهم فى منطقة المقطم. أمر مهاب الصياد، وكيل أول بنيابة المقطم، بإشراف محمد مصطفى مدير النيابة، فى وقت سابق بحبس قوادة وزوجها وزوجة ابنها وساقطتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة الدعارة والرذيلة مع راغبى المتعة مقابل أجر مادى. كشفت تحقيقات النيابة أن سيدة مسجلة فى عدد من قضايا الآداب، عقب خروجها من السجن، اتخذت شقة سكنية فى منطقة المقطم، وتزوجت بشاب يصغرها بعشرة أعوام، واستقطبت زوجة ابنها المسجلة آداب وساقطتين لاستقطاب راغبى المتعة. عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث الآداب من ضبطهم وبرفقتهم راغبى متعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق وأخلت سبيل راغبى المتعة.

شبكةعيونالإخبارية

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