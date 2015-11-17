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اكشف عن الثغرات الأمنية على هاتفك أندرويد بخطوة واحدة

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اكشف عن الثغرات الأمنية على هاتفك أندرويد بخطوة واحدة اكشف عن الثغرات الأمنية على هاتفك أندرويد بخطوة واحدة

مع زيادة تعرض نظام الأندرويد للعديد من الثغرات الأمنية، التي انتشرت هذه الأيام، من برمجيات وتطبيقات خبيثة قد تخترق بياناتك على حساباتك الشخصية، وتصل إلى هاتفك الخاص، كان لابد من إيجاد الحل، لتنبيه بوجود أي ثغرة على هاتف المحمول.

بمكنك الاعتماد على تطبيق VTS، كاشف الثغرات الأمنية، والذي يعتبر من أفضل التطبيقات التي يمكنك الاعتماد عليها، في الكشف عن أي ثغرة قد تغفلها على هاتفك المحمول.

فقط من خلال تحميل وتثبيت التطبيق، من هنا.

سيتمكن التطبيق، من إخطار المستخدم بالعيوب أو الثغرات المتواجدة بهاتف الأندرويد، وتنبيه بأي خطر واختراق.

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