أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
العرب اليوم: صواريخ على قاعدة جوية بسوريا و اجتماع طارئ بمجلس الأمن -
حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
تعرف على سبب ظهور ناهد شريف «عارية» بفيلم «ذئاب لا تأكل اللحم» -
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. تكنولوجيا

احصل على هاتف «LG 15» بسعر 80 جنيهًا

Google+ Print
احصل على هاتف «LG 15» بسعر 80 جنيهًا احصل على هاتف «LG 15» بسعر 80 جنيهًا

طرح موقع Walmart للتسوق عبر الإنترنت، عرضه الفريد، لهاتف LG15 بسعر لا يتعدى الـ10 دولارات، أي ما يعادل 80 جنيهًا مصريًا، وذلك حتى نفاد الكمية المطروحة.


يأتي الهاتف الجديد العامل بنظام أندرويد، بالعديد من المميزات، مدعوما بمعالج ثنائي النواة بسرعة 1.2GHz، وشاشة بحجم 3.8 بوصات، وبذاكرة داخلية بسعة 4GB، ويمكن توسيعها إلى 32GB عن طريق بطاقة microSD.

مع الكاميرا الخلفية 3MP، ويدعم شبكات الجيل الثالث 3G، والبلوتوث (V4.0)، ويعمل بنظام الأندرويد 4.4 (كيت كات).

يمكنك الآن الحصول عليه من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب