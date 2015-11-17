احصل على هاتف «LG 15» بسعر 80 جنيهًا

طرح موقع Walmart للتسوق عبر الإنترنت، عرضه الفريد، لهاتف LG15 بسعر لا يتعدى الـ10 دولارات، أي ما يعادل 80 جنيهًا مصريًا، وذلك حتى نفاد الكمية المطروحة.



يأتي الهاتف الجديد العامل بنظام أندرويد، بالعديد من المميزات، مدعوما بمعالج ثنائي النواة بسرعة 1.2GHz، وشاشة بحجم 3.8 بوصات، وبذاكرة داخلية بسعة 4GB، ويمكن توسيعها إلى 32GB عن طريق بطاقة microSD.

مع الكاميرا الخلفية 3MP، ويدعم شبكات الجيل الثالث 3G، والبلوتوث (V4.0)، ويعمل بنظام الأندرويد 4.4 (كيت كات).

يمكنك الآن الحصول عليه من هنا

شبكةعيونالإخبارية

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