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«فودافون» تكشف حقيقة رصد اتصالات لمنفذي حادث الطائرة الروسية

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«فودافون» تكشف حقيقة رصد اتصالات لمنفذي حادث الطائرة الروسية «فودافون» تكشف حقيقة رصد اتصالات لمنفذي حادث الطائرة الروسية

أكد خالد حجازي نائب رئيس شركة «فودافون »، أن تصريح البريطانية برصد اتصالات بين الخلايا الإرهابية لاستهداف الطائرة الروسية، لا يعني بالضرورة وجود مكالمات هاتفية.

وأضاف أن الحكومة البريطانية، أكدت أنها رصدت اتصالات وليست مكالمات، ولم يتم تحديد شكل وصورة تلك الاتصالات، فمن الممكن أن تتم من خلال الإنترنت أو حتى البريد.

وحول الأنباء التي تداولت عن اختراق السيرفرات الرئيسية للشركة الأم في بريطانيا، أكد «حجازي» في تصريحات صحفية، منذ قليل، أن الأمر ليس اختراقًا للبيانات ولكنه تسريب لبيانات العملاء، موضحًا أن الشركة فتحت تحقيقا موسعا حول تلك التسريبات.

وقال أحمد عصام الرئيس التنفيذي للشركة: إن شركة فودافون العالمية لها العديد من القوانين التي تعمل بها داخل كل دولة بما يتفق مع قوانين الدول العاملة بها.. وأشار إلى أن ما يجمع فودافون مصر بالشركة العالمية هو العلامة التجارية والمساهمة فقط، مضيفا أن بيانات عملاء الشركة محمية بالقانون ومؤمنة تماما.

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