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«فودافون» تعلن عن 3000 وظيفة جديدة

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«فودافون» تعلن عن 3000 وظيفة جديدة «فودافون» تعلن عن 3000 وظيفة جديدة

أكد أحمد عصام الرئيس التنفيذي لشركة «فودافون »، أن الشركة ستعلن عن 3000 وظيفة جديدة خلال الـ24 شهرا المقبلة.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي استثمارات فودافون لتنمية المجتمع حتى الآن، بلغ نحو 300 مليون جنيه.

وأشار خلال الملتقى الإعلامي لشركة فودافون، اليوم الثلاثاء، بشرم الشيخ، أن الشركة مستمرة في خطتها لتطوير أعمالها في السوق المصرية خلال الفترات المقبلة.

وكانت شركة «فودافون» أعلنت عن حجم استثماراتها للأعوام الثلاثة الماضية، والتي قدرتها بنحو 10.5 مليارات جنيه، موزعة 4.5 مليارات جنيه تم ضخها في العام المالي 2014/ 2015، متوقعًا أن تستثمر الشركة ما يقرب من 6 مليارات جنيه خلال العامين الماليين المقبلين.

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