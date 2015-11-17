«ديلي ميل» تعيد نشر تقرير سابق بعنوان «هكذا تم تفجير الطائرة الروسية»

أعادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نشر قرير سابق بعنوان «هكذا تم تفجير الطائرة الروسية».

وسط التكهنات التي لاحقت حادث سقوط طائرة الركاب الروسية بسيناء منذ اسبوعين، كانت صحيفة الديلي ميل البريطانية هي الأوفر حظا في التوصل للطريقة التي تم بها تفجير الطائرة قبل حتى أن تخرج روسيا بتأكيدات وجود عمل إرهابي وراء سقوطها اليوم.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية قبل أيام قليلة معلومات أكدها لها محققون، قالت: "إن قنبلة تم زرعها على متن الطائرة تسبب في سقوطها وأن القنبلة كانت بمؤقت أو "تايمر" تم ضبطه للانفجار بعد ساعتين من الاقلاع.

ورجحت الصحيفة في تقريرها المذكور فكرة تورط أحد العمال في المطار بمساعدة المسئول عن زرع القنبلة وهو ما كان المحققين يحللونه بعد الإشارة لزرع قنبلة بجوار أنبوب الوقود لإخفاء أثر الانفجار.

وبعد أيام من تقرير "ديلي ميل"، كشفت موسكو صحة الرواية التي نُشرت بالصحيفة بإعلان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي العثور على آثار مواد متفجرة بحطام الطائرة والتأكيد على انفجار قنبلة يدوية الصنع على متن الطائرة مما تسبب في سقوطها بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

شبكةعيونالإخبارية

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