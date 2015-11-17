الخارجية الروسية تبدأ في البحث عن مفجري الطائرة المنكوبة بسيناء

أكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بدء تنفيذ توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين للعمل على اعتقال ومعاقبة المجرمين المتورطين في حادث استهداف الطائرة الروسية في مصر، وفق وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكان بوتين شدد على ضرورة العثور على منفذي التفجير ومعاقبتهم، معتبرا مقتل المواطنين الروس في سيناء جريمة إرهابية دموية لا بد من إلقاء القبض على مرتكبيها ومعاقبتهم.

وأعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أعلن، صباح اليوم الثلاثاء، أن حادث الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء بمصر كان نتيجة عمل إرهابي بواسطة انفجار قنبلة على متن الطائرة.

شبكةعيونالإخبارية

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