أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
العرب اليوم: صواريخ على قاعدة جوية بسوريا و اجتماع طارئ بمجلس الأمن -
حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
تعرف على سبب ظهور ناهد شريف «عارية» بفيلم «ذئاب لا تأكل اللحم» -
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

بالفيديو.. قاتلة زوجها بإمبابة تروي تفاصيل الواقعة

Google+ Print
بالفيديو.. قاتلة زوجها بإمبابة تروي تفاصيل الواقعة بالفيديو.. قاتلة زوجها بإمبابة تروي تفاصيل الواقعة

روت «دينا» قاتلة زوجها بإمبابة، تفاصيل الواقعة، قائلة: «يوم الواقعة تشاجرت مع زوجي فأغلق باب الشقة وذهب إلى المطبخ ليحضر سكينًا، فذهبت إلى غرفة نومي للاحتماء بداخلها، فدخل ورائي ودفعني على السرير وحاول خنقي بيد واحدة وهددني بالسكين».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «بوضوح»، المذاع على فضائية «الحياة» تقديم الإعلامي عمرو الليثى، أنها تخلصت منه وحاولت الهروب خارج الغرفة، إلا أنه لحق بها وجذبها من شعرها وحاول طعنها بالسكين، مشيرة إلى أنها قبضت بيديها على يده الممسكة بالسكين في محاولة لإبعادها عنها حتى لا تصاب، وبعد شد وجذب بينهم ضربت السكينة فجاءة فأصيب زوجها في بطنه وسقط قتيلًا».

وقالت إنها بعد قتل زوجها فكرت أن تضعه أسفل سرير غرفة نومها وتغطيه بالأسمنت وبذلك لن يعرف أحد بالجريمة، مؤكدة أنها لم تبلغ عن الجريمة، لعدم وجود شاهد على المشاجرة بينها وبين زوجها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه