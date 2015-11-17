بالفيديو.. قاتلة زوجها بإمبابة تروي تفاصيل الواقعة

روت «دينا» قاتلة زوجها بإمبابة، تفاصيل الواقعة، قائلة: «يوم الواقعة تشاجرت مع زوجي فأغلق باب الشقة وذهب إلى المطبخ ليحضر سكينًا، فذهبت إلى غرفة نومي للاحتماء بداخلها، فدخل ورائي ودفعني على السرير وحاول خنقي بيد واحدة وهددني بالسكين».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «بوضوح»، المذاع على فضائية «الحياة» تقديم الإعلامي عمرو الليثى، أنها تخلصت منه وحاولت الهروب خارج الغرفة، إلا أنه لحق بها وجذبها من شعرها وحاول طعنها بالسكين، مشيرة إلى أنها قبضت بيديها على يده الممسكة بالسكين في محاولة لإبعادها عنها حتى لا تصاب، وبعد شد وجذب بينهم ضربت السكينة فجاءة فأصيب زوجها في بطنه وسقط قتيلًا».

وقالت إنها بعد قتل زوجها فكرت أن تضعه أسفل سرير غرفة نومها وتغطيه بالأسمنت وبذلك لن يعرف أحد بالجريمة، مؤكدة أنها لم تبلغ عن الجريمة، لعدم وجود شاهد على المشاجرة بينها وبين زوجها.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads