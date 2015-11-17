الاستخبارات الروسية: عمل إرهابي وراء تحطم الطائرة المنكوبة في سيناء

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن وكالة الاستخبارات الروسية (اف اس بي) أعلنت العثور على أثار متفجرات في الطائرة التي تحطمت بعد إقلاعها من مدينة شرم الشيخ.

وقالت الاستخبارات الروسية أن قنبلة انفجرت على متن الطائرة التابعة لشركة "متروجيت" التي تحطمت في سيناء وكانت متوجهة إلى مدينة سان بطرسبرج، مشددة على أنها تحطمت نتيجة "عمل إرهابي".

وأشارت الاستخبارات الروسية إلى أن المحققين الروس عثروا على الأدلة على وجود المتفجرات في حطام الطائرة.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر أجهزة الأمن الروسية بالتوصل إلى المسؤولين عن هذا "العمل الإرهابي".

شبكةعيونالإخبارية

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