«قهوجي» يذبح سيدة رفضت إقامة علاقة غير شرعية معه بالدقهلية

ذبح قهوجي، سيدة في منطقة المجزر التابعة لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ولذلك لرفضها ممارسة علاقة غير شرعية معه.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بقيام قهوجي أيمن صلاح عبد السلام، من منطقة المجزر، بذبح سيدة داخل منزلها المقيمة بنفس الحي وتدعى "نسرين. ع. م" 37 عاما.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وبالتحقيق تبين قيام القهوجي بالذهاب إلى المجنى عليها بمنزلها في الدور الأرضي بمساكن المجزر، مستغلا عدم وجود زوجها وطلب منها ممارسة علاقة غير شرعية، فرفضت وقام بذبحها أمام طفلتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

شبكةعيونالإخبارية

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