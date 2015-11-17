أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
العرب اليوم: صواريخ على قاعدة جوية بسوريا و اجتماع طارئ بمجلس الأمن -
حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
تعرف على سبب ظهور ناهد شريف «عارية» بفيلم «ذئاب لا تأكل اللحم» -
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

فيديو فاضح يكشف أخطر شبكة دعارة وإتجار بالبشر في القاهرة

Google+ Print
فيديو فاضح يكشف أخطر شبكة دعارة وإتجار بالبشر في القاهرة فيديو فاضح يكشف أخطر شبكة دعارة وإتجار بالبشر في القاهرة

كشفت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية برئاسة اللواء أمجد شافعى، عن واحدة من أغرب قضايا الاتجار بالبشر.. بطلتها قوادة أجبرت عددا من النساء على ممارسة الأعمال المخلة بالآداب، مستغلة توقيعهن على إيصالات أمانة على بياض.

البداية كانت معلومات وردت إلى اللواء محمد ذكاء الدين مدير النشاط الداخلى بالإدارة العامة لحماية الآداب، تفيد بانتشار فاضح على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، تظهر فيه فتاة ترقص وسط مجموعة من الرجال، وتكشف عن أجزاء من جسدها، على نحو يوحى بتحريضها على الفسق.. وبإجراء التحريات اللازمة حول تلك الفتاة، تبين أنها مسجلة آدب وسبق ضبطها فى عدة قضايا، وأنها تقيم لدى قوادة فى منطقة المقطم بالقاهرة، والقوادة أيضا سبق ضبطها فى قضايا آداب.. بإجراء المزيد من التحريات، تبين أن القوادة استقطبت عددا من النسوة الساقطات، واعتادت تقديمهن لراغبى المتعة المحرمة مقابل مبالغ مالية تحصل عليها القوادة، ومبالغ أخرى لكل امرأة.. المثير فى الامر ان التحريات أكدت ان القوادة، كانت تجبر عضوات شبكتها على توقيع إيصالات أمانة حتى تضمن عدم هروبهن منها.. التحريات أضافت ان فتاة الفيديو، سبق وان هربت من القوادة، فحركت الاخيرة ضدها عدة قضايا أيصالات أمانة، فاضطرت للعودة إليها والعمل مرة أخرى فى الدعارة، حتى تسدد المبالغ المالية قيمة الإيصالات وهو نوع من انواع الاتجار فى البشر.

بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تمكنت قوة من رجال الغدارة العامة لحماية الآداب ضمت كل من: من إلقاء القبض على القوادة وفتاة الفيديو، وعدد كبير من إيصالات الامانة والمبالغ المالية حصيلة العمل فى الدعارة.. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحال اللواء زكريا أبوزينة المتهمين للنيابة للتحقيق، فأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة