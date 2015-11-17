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إحالة مسئولي مطاعم «أبو شقرة وأبو مازن وجاد» للمحاكمة

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إحالة مسئولي مطاعم «أبو شقرة وأبو مازن وجاد» للمحاكمة إحالة مسئولي مطاعم «أبو شقرة وأبو مازن وجاد» للمحاكمة

نجحت مباحث بالجيزة، في ضبط 200 كيلو لحوم فاسدة داخل مطاعم «أبو شقرة» و«أبو مازن» و«جاد» بمنطقة العجوزة، وألقت القبض على مديرين ومسئولين وعامل بالمطاعم، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق، بعد صدور تقرير الطب البيطري بعدم صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.

وكشفت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار هادي عزب، رئيس نيابة العجوزة، أن حملة من مباحث التموين، رافقتها لجنة من الطب البيطري شنت حملة على المطاعم الثلاثة.

وبالتفتيش والفحص، تم العثور على 200 كيلو لحوم، وبالكشف عليها تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فتم تحريزها وإلقاء القبض على مديرين ومسئولين لمطعمي أبو شقرة وأبو مازن السوري، وعامل من مطعم جاد.

وأنكر المتهمون أمام كريم رستم وكيل أول نيابة العجوزة، جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، ومن بينها ترويج أطعمة فاسدة، وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، وتمت إحالتهم إلى محكمة جنح العجوزة.

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