ضبط صاحب مصنع لحوم شهير فى أحضان مغربية ومصرية

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى، شبكتين للدعارة خلال 24 ساعة. تلقى اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة إخطارًا باتفاق ساقطات وراغبى متعة على ممارسة الجنس الحرام داخل شقق مفروشة. داهمت قوة ضمت العقيد إبراهيم الطويل والعقيد عصام أبو عرب والعقيد أحمد طاهر والمقدمين حسن النجار ومحمد حلمى وعمر مطر ورامز جمال وإيهاب توفيق و وليد طراف شقة بحدائق الأهرام، وضبطت رجل أعمال صاحب مصنع شهير لتصنيع اللحوم بصحبته ساقطة مصرية وأخرى مغربية أثناء ممارستهم الجنس الحرام بالتناوب مقابل 3 آلاف جنيه لكل منهما.

كما ضبطت القوة قوادة تستغل ساقطتين بتقديمهما إلى راغبى متعة مصرى وخليجى داخل شقة مفروشة بالزمالك مقابل 2000 جنيه، وبمواجهتها قالت إن ظروفها أجبرتها على الدعارة بسبب مرض زوجها وإعالتها لأطفالها وحاجتها للمال. تحفظت القوة على ملابس داخلية وخارجية للمتهمين وهواتف محمولة وعدد من عبوات المنشطات الجنسية والجيل الجنسى وحشيش ومبالغ بحوزة المتهمين. وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، تحررت المحاضر اللازمة بجميع بالوقائع وإحالتها للنيابات المختصة .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads