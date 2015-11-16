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إغلاق صحيفة الوطن كويتية بعد انتقادات وجهتها للحكومة

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إغلاق صحيفة الوطن كويتية بعد انتقادات وجهتها للحكومة إغلاق صحيفة الوطن كويتية بعد انتقادات وجهتها للحكومة

أيدت المحكمة العليا في الكويت الاثنين 16 نوفمبر، حكم محكمة الاستئناف الداعم للقرار الحكومي القاضي بإغلاق صحيفة “الوطن” الشهيرة التي عرفت بتوجيه انتقادات للحكومة.

وأعلنت المحكمة، بحسب -صحف كويتية-، تأييد قرار محكمة الاستئناف الصادر في فبراير لماضي، والتي رفضت في حينه الاستئناف المقدم من محامي الصحيفة، ويعتبر هذا القرار قرارا نهائيا.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، سحبت في يناير عام 2015، الرخصة التجارية للصحيفة، معتبرة أنها لا تلبي المستوى الأدنى من المتطلبات القانونية بالنسبة لرأسمالها.

وينص القانون على سحب رخصة أي مؤسسة تخسر اكثر من 75 بالمئة من رأسمالها، وقامت وزارة الإعلام حينها بسحب رخصة النشر من الصحيفة.

ويملك الصحيفة الشيخ علي خليفة الصباح، وهو عضو في الأسرة الحاكمة ووزير سابق للنفط، وكانت الصحيفة مؤيدة للحكومة تقليديا، إلا أنها غيرت خطها التحريري واصبحت من أبرز المنتقدين للسلطة التنفيذية خلال السنتين الماضيتين.

وأغلقت السلطات في يونيو، قناة تلفزيون “الوطن” الفضائية الخاصة، والمعروفة بانتقادها للحكومة.

 

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