أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
العرب اليوم: صواريخ على قاعدة جوية بسوريا و اجتماع طارئ بمجلس الأمن -
حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
تعرف على سبب ظهور ناهد شريف «عارية» بفيلم «ذئاب لا تأكل اللحم» -
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقيب فلاحى الشرقية: إلزام الدولة بشراء المحصول مهمتى فى البرلمان

Google+ Print
نقيب فلاحى الشرقية: إلزام الدولة بشراء المحصول مهمتى فى البرلمان نقيب فلاحى الشرقية: إلزام الدولة بشراء المحصول مهمتى فى البرلمان
قال "السيد رحمو" نقيب الفلاحين بالشرقية، ومرشح دائرة الحسينية، إن مشاكل الفلاحين وهمومهم ستكون على رأس أولوياته حال فوزه بالانتخابات البرلمانية.

وأكد رحمو فى تصريح صحفى: سأعمل على سن تشريعات وقوانين جديدة وإلزام الدولة بشراء المحاصيل بأسعار مناسبة تحقق للفلاحين حياة كريمة، وإسقاط ديونهم وإعادة حقوقهم، ورعايتهم صحيًا وازدواج طريق الموت فاقوس - الحسينية وتوفير مياه الشرب النقية والرعاية الصحية وإحلال وتجديد المدارس ورصف الطرق وإصلاح منظومة التعليم، وتوفير مشروعات صغيرة للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365