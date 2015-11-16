نقيب فلاحى الشرقية: إلزام الدولة بشراء المحصول مهمتى فى البرلمان

قال "السيد رحمو" نقيب الفلاحين بالشرقية، ومرشح دائرة الحسينية، إن مشاكل الفلاحين وهمومهم ستكون على رأس أولوياته حال فوزه بالانتخابات البرلمانية.

وأكد رحمو فى تصريح صحفى: سأعمل على سن تشريعات وقوانين جديدة وإلزام الدولة بشراء المحاصيل بأسعار مناسبة تحقق للفلاحين حياة كريمة، وإسقاط ديونهم وإعادة حقوقهم، ورعايتهم صحيًا وازدواج طريق الموت فاقوس - الحسينية وتوفير مياه الشرب النقية والرعاية الصحية وإحلال وتجديد المدارس ورصف الطرق وإصلاح منظومة التعليم، وتوفير مشروعات صغيرة للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.