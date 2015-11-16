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الأبنية التعليمية توافق على صيانة وإنشاء 69 مدرسة بالوادى الجديد

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الأبنية التعليمية توافق على صيانة وإنشاء 69 مدرسة بالوادى الجديد الأبنية التعليمية توافق على صيانة وإنشاء 69 مدرسة بالوادى الجديد
قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الاثنين أن هيئة الأبنية التعليمية وافقت على إنشاء وصيانة 69 مدرسة بقرى ومدن المحافظة تشمل إنشاء 27 مدرسة جديدة وصيانة 31 مدرسة بالوادى الجديد وإحلال وتجديد 3 مدارس وإنشاء 8 أسوار للمدارس .

وأضاف عشماوى أنه تمت الموافقة على إنشاء مدرسة للمتفوقين وأخرى للسياحة والفنادق إضافة إلى تجهيز الأثاث اللازم لبيوت الطلبة بالفرافرة مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية على إنشاء مدرسة جديدة لأى تجمع سكنى يبعد 4 كم عن نطاق المدارس كما سيتم دعم المحافظة بعدد 1500 مقعد للفصول الدراسية وتجهيز جميع المعامل غير المجهزة بالمدارس المنشأه منذ عامين.

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