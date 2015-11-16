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"معلمين الشرقية" تنهى التعاقد مع مستشفى خاص عقب وفاة أحد أعضاء النقابة

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"معلمين الشرقية" تنهى التعاقد مع مستشفى خاص عقب وفاة أحد أعضاء النقابة "معلمين الشرقية" تنهى التعاقد مع مستشفى خاص عقب وفاة أحد أعضاء النقابة
قررت نقابة المعلمين بالشرقية اليوم إلغاء التعاقد مع مستشفى خاص بالزقازيق لامتناعه عن علاج مدرس أصيب فى حادث ما أسفر عن وفاته عقب باعتبار الحالة طارئة رغم تحويل المصاب بمعرفة"، الصحة"إضافة إلى محاسبته كحالة " حرة " وليس منتميا لنقابة متعاقدة مع المستشفى .

وقال " هانى مرشد " امين عام النقابة ان عبدالله جودة عبدالله " معلم لغة عربية من بلبيس صدمتة سيارة ونقلته سيارة الاسعاف لمستشفى بلبيس ومنها الى مستشفى الاحرار بالزقازيق وبعد ساعات من انتظارة و اجراء اشعة اتضح اصابته بنزيف داخلى وكسر بالجمجمة ولعدم وجود سرير شاغر فى "الاحرار "تم تحويله للمستشفي الخاص.

طلب القائمين على المستشفى الخاص توقيع ايصال امانة مقابل تحت العلاج بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء "رقم "1063" لسنة 2014 " و الذي يلزم المنشأت الخاصة بعلاج الحالات الطارئة لمدة 48 ساعة , اضافة الى ان المستشفي وضعت شريحة علاج المصاب و الذي لم يستغرق ساعات قبل وفاته كشريحة حرة و ليس عضو نقابة متعاقدة معها

واعلن البيان الصادر عن النقابة انهاء التعاقد مع مستشفى " ح – ا " بالزقازيق ( مشروع التكافل العلاجى ) للاحلال بشروط التعاقد فى علاج حالات الطوارىء وسوء التعامل مع المعلمين وحسابهم باسعار تخالف المؤسسة العلاجية وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية , وتحذر النقابة كافة المتعاقدين بمشروع التكافل العلاجى من التعامل مع المستشفى حيث لن يعتد باى مطالبات تصدر منها.
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مصر 365

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