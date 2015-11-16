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حاكم ولاية «تكساس» الأمريكية يعلن عدم استقبال لاجئين سوريين

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حاكم ولاية «تكساس» الأمريكية يعلن عدم استقبال لاجئين سوريين حاكم ولاية «تكساس» الأمريكية يعلن عدم استقبال لاجئين سوريين

أعلن حاكم ولاية “تكساس” جريج أبوت، رفضه استقبال أي لاجئين سوريين.

وقال أبوت في خطاب وجهه للرئيس الأمريكي باراك أوباما حسبما ذكرت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط،  اليوم الاثنين، إنه بصفته حاكما لولاية تكساس، يبلغ الرئيس أن الولاية لن تستقبل أي لاجئين سوريين في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في العاصمة الفرنسية “باريس”.

وناشد الرئيس أوباما بوقف خططه لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين على الأراضي الأمريكية ، بعد أن اتضح أن أحد اللاجئين السوريين هو جزء من الهجوم الأخير في باريس” حسب قوله “.

وكان حاكم ولاية “ألاباما” الأمريكية روبرت بنتلي قد أعلن هو الآخر رفضه استقبال أي لاجئين سوريين في الولاية، مؤكدا أنه لن يقف “متواطئا ” مع سياسة تعرض المواطنين في الولاية لأي أذى أو خطر.

يشار إلى أن العاصمة الفرنسية (باريس) شهدت عدة هجمات إرهابية يوم “الجمعة” الماضي أسفرت عن مقتل 130 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين بجروح.

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