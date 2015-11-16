مجلس الأمن القومى يؤكد أهمية العمل على تنشيط السياحة الداخلية والعربية

استعرض مجلس الامن القومى اليوم، الاثنين، عدداً من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى عدد من المجالات والقطاعات الحيوية من أجل تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة فى ضوء ما يمثله من أهمية للاقتصاد القومى فى المرحلة الحالية.

وتم التأكيد على أهمية العمل على تنشيط السياحة الداخلية والسياحة العربية، وكذا جذب المقيمين فى الخارج، ومواصلة الجهود لاستعادة التدفقات السياحية إلى مصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترأس اليوم الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، بحضور أعضاء المجلس الذى يضم رئيس مجلس الوزراء و وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والمالية، والخارجية، والداخلية، والعدل، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة.

- الرئيس السيسى يعقد اجتماعاً مع مجلس الأمن القومى

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