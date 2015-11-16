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مجلس الأمن القومى يبحث جهود الحكومة لفض المنازعات مع المستثمرين

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مجلس الأمن القومى يبحث جهود الحكومة لفض المنازعات مع المستثمرين مجلس الأمن القومى يبحث جهود الحكومة لفض المنازعات مع المستثمرين
تناول مجلس الأمن القومى، فى اجتماعه اليوم، الاثنين، جهود لفض المنازعات مع المستثمرين، حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدة تقارير حول المعوقات التى تواجه المستثمرين وسبل تذليلها، والجهود التى تم القيام بها لتسوية عدد كبير منها بالطرق الودية، وذلك فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتوفير مناخ إيجابى وجاذب للاستثمار، نظراً لمساهمته الفاعلة فى تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، بحضور أعضاء المجلس الذى يضم رئيس مجلس الوزراء و وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والمالية، والخارجية، والداخلية، والعدل، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة.

وشارك فى الاجتماع عدد من الوزراء لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بعمل وزاراتهم، فضلاً عن مستشارى الرئيس لشئون الأمن القومي، وشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وأمين عام مجلس الأمن القومي.

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مصر 365

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