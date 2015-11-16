غدًا.. اجتماع لمجلس الجامعة العربية لإطلاق الحوار الإستراتيجى مع أوروبا

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعًا تشاوريًا برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، غدًا الثلاثاء، لبحث التنسيق بشأن الحوار الإستراتيجى العربى ـ الأوروبى.

وقال السفير إبراهيم محيى الدين مدير إدارة أوروبا بالجامعة العربية، إن المجلس سيناقش فى هذا الاجتماع التنسيق العربى خلال إطلاق الحوار الإستراتيجى المشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وكذلك الاجتماع الرابع للمندوبين الدائمين مع نظرائهم فى اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، المقرر عقده فى بروكسل يوم 25 نوفمبر الجارى.

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