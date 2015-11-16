أخبار فلسطين اليوم.. استشهاد 18 طفلا و4 سيدات منذ بداية الهبة الفلسطينية

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من القضايا، وشملت أخبار فلسطين اليوم بيان وزارة الصحة الفلسطينية الذى أشار إلى ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية الهبة الجماهيرية فى الثالث من أكتوبر الماضى إلى 88 شهيداً، بينهم 18 طفلاً و4 سيدات، فيما بلغت حصيلة المصابين حوالى 10 آلاف مصاب.

وأضافت الوزارة فى أن 69 شهيداً ارتقوا برصاص قوات الاحتلال فى الضفة الغربية، و18 فى قطاع غزة، فيما استشهد شاب من النقب، وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 1422 مواطناً أصيبوا منذ بداية الهبة بالرصاص الحى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أصيب 1053 آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وعولجوا جميعاً فى المستشفيات، إضافة إلى أكثر من 1100 إصابة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط عولجت ميدانياً، عدا عن حوالى 6300 إصابة بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.

ومن أخبار فلسطين اليوم كذلك إعلان حركة "فتح" إطلاق حملة "من جنين إلى القدس علم فلسطين على كل مئذنة ومسجد"، وذلك بمناسبة الذكرى 11 لاستشهاد الرئيس الفلسطينى الراحل ياسرعرفات، والذكرى الـ27 لإعلان الاستقلال، وبالتعاون مع مديرية الأوقاف، وكنيسة دير اللاتين، الاثنين، بمسيرة كشفية جابت شوارع المدينة.

وانطلقت مسيرة من أمام الكنيسة جابت شوارع المدينة باتجاه المسجد الكبير رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الشهيد أبو عمار، واستقرت أمام المسجد الكبير وتم رفع العلم فوق المئذنة.

ومن أخبار فلسطين اليوم أيضا، أصيب تسعة مواطنين بالرصاص الحى، بينهم مسعف، وأربعة آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، بينهم صحفيان، خلال المواجهات العنيفة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى حى البالوع شمال مدينة البيرة بفلسطين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط باتجاه الشبان عند مدخل مدينة البيرة الشمالى، ما أدى إلى إصابة تسعة مواطنين بالرصاص الحى، بينهم مسعف، وأربعة آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، بينهم الصحفى شادى حاتم من إذاعة 'راية أف ام'، ومصور وكالة 'وفا' بهاء نصر، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية وحتى اليوم 25 مواطناً من الخليل والقدس وجنين وبيت لحم.

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