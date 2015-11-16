أولاند: جمهوريتنا لا يمكن أن تكون فريسة لهؤلاء القتلة

قال فرانسوا اولاند، رئيس فرنسا، خلال كلمته اليوم في اجتماع قادة مجموعة العشرين، المنعقدة في تركيا، ‘‘جمهوريتنا لا يمكن أن تكون فريسة لهؤلاء القتلة’’، معلقًا على هجمات باريس الإرهابية يوم الجمعة الماضي، وأضاف ‘‘هؤلاء الجبناء الذين أطلقوا النيران على المدنيين هم لا يمثلوا أي حضارة و سنحاربهم’’.

وأكد اولاند خلال كلمته عن أن فرنسا تعيش ظروف استثنائية خلال تلك الأيام قائلًا:‘‘ أنتم تعرفون إن في تلك الظروف الاستثنائية تتطلب التضحية’’. مكملًا خطابه ‘‘نحن بحالة حرب بعد الاعتداء الذي تعرضت له باريس من قبل داعش’’، وأنهم مدركين الآن أن يجب التحلي بـ«القوة».

وأضاف الاند إن فرنسا تعيش حالة حرب، ليست حرب حضارات لكنها حرب ضد الإرهاب، و هؤلاء الإرهابيين لا يمثلوا أي حضارة، مؤكدًا على محاربة الإرهابيين الذين أطلقوا النيران على المدنيين.

يذكر أن يجتمع قادة مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الرئيسية في العالم، ومن بينها روسيا، والولايات المتحدة، والصين، واليابان، وكندا، وأستراليا، والبرازيل، على بعد 500 كيلومتر فقط من الحدود السورية التركية في منتجع أنطاليا حيث سيناقشون بشكل رئيسي مشكلات الاقتصاد العالمي.

متابعة: هشام عواض