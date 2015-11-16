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بالصور.. هولاند: هجمات باريس عمليات حربية وبلدنا لن تكون فريسة للقتلة

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أكد الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، أن الاعتداءات التى ارتكبت فى باريس أعمال حربية أودت بحياة 129 مواطنا والعديد من المصابين، قائلا "هذا الاعتداء ضد بلادنا وشباب بلدنا وضد طريقتنا فى العيش قامت بها مجموعة داعش ضد فرنسا".

وأضاف هولاند فى كلمته أمام مجلس النواب الفرنسى، "أن ديمقراطيتنا انتصرت على خصوم أكبر بكثير من جبناء داعش ولا يمكن أن تكون جمهوريتنا فريسة لهؤلاء القتلة وسوف نضع كل قدرات الجمهورية لحماية مواطنينا"، مؤكدا أنه يستطيع أن يعتمد على إخلاص رجال الشرطة والعسكريين وممثلى الأمة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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مصر 365