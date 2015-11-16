هولاند: ضربات باريس تم تخطيطها فى سوريا وتنظيمها فى بلجيكا

أكد الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، أن فرنسا كلها كانت هدفًا للإرهابيين يوم الجمعة الماضى، بغض النظر عن الدين واللون والبشرة والهدف من العمليات هم الشباب وتنوعاته، قائلا "ذنب الضحايا أنهم أرادوا الحياة وهناك ضحايا من جنسيات أخرى وهذا دليل أن فرنسا منفتحة على العالم".

وتابع "هولاند" فى كلمته أمام مجلس النواب الفرنسى: "إن فرنسا منفتحة على العالم وعندما تصاب فرنسا فالعالم كله يدخل فى الظلمات"، مفيدًا بأن الضربات كانت أعمالًا حربية تم التخطيط لها فى سوريا وتنظيمها فى بلجيكا وتنفيذها فى فرنسا بالتنسيق مع متواطئين وهدفها نشر الخوف والانقسامات فيما بين الفرنسيين.

وأشار الرئيس الفرنسى إلى أن داعش يتمتع بموارد مالية وقدرات عسكرية وهذا التنظيم قام بعمليات فى باريس والدنمارك وتونس ولبنان والكويت والسعودية وتركيا وليبيا، مؤكدا أنهم يرتبكون مجازر كل يوم ويقمعون الشعوب وهناك ضرورة لتدمير داعش وهذا يستلزم الجهد من كل المجتمع الدولى.

وأعلن الرئيس الفرنسى تكثيفهم الهجمات على داعش فى سوريا، قائلا "أعطيت أوامرى لـ10 طائرات لإلقاء صورايخ على الرقة وتم تدمير مركز للقيادة ومركز للتدريب وحاملة الطائرات شارل ديجول يسوف تتوجه يوم الخميس ولن يكون هناك هوادة مع الإرهابيين".

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