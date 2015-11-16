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"حصر أموال الإخوان" تتحفظ على مقرات الحرية والعدالة وممتلكات 19 إخوانيا

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"حصر أموال الإخوان" تتحفظ على مقرات الحرية والعدالة وممتلكات 19 إخوانيا "حصر أموال الإخوان" تتحفظ على مقرات الحرية والعدالة وممتلكات 19 إخوانيا
أصدر المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بيانا رسميا، قال فيه إن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس رئيس اللجنه، قامت اليوم بتنفيذ التحفظ على عدد من مقرات حزب الحرية والعدالة، الكائنة بالمقطم ومصر القديمة والمنيل وجسر السويس ومدينة السادات، وذلك تمهيداً لتسليمها إلى وزارة المالية لمصادرتها، نفاذا للحكم الصادر بمصادرة ممتلكات حزب الحرية والعدالة وأيلولة حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة.

كما قامت اللجنة بالتحفظ على مستشفى الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة ومدرسة السيدة عائشة الكائنة بالنزهة والتابعة لإدارة النزهة التعليمية، وعلى شركتين للصرافة وهما شركة إيمكو للصرافة والشركة الغربية للصرافة والتحفظ على ممتلكات 19 شخصاً لانتمائهم ودعمهم لجماعة الأخوان الأرهابية.

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مصر 365