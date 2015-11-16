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هولاند: طلبت من البرلمان إقرار قانون بتمديد حالة الطوارئ لـ 3 أشهر بفرنسا

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هولاند: طلبت من البرلمان إقرار قانون بتمديد حالة الطوارئ لـ 3 أشهر بفرنسا هولاند: طلبت من البرلمان إقرار قانون بتمديد حالة الطوارئ لـ 3 أشهر بفرنسا
قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إن حالة الطوارئ تطبق على جميع الأراضى الفرنسية، مضيفا طلبت من البرلمان إقرار قانون بتمديد حالة الطوارئ لـ 3 أشهر.

وأضاف هولاند فى كلمته أمام مجلس الشيوخ فى الجلسة الطارئة للبرلمان الفرنسى، أنه لا بد لأوروبا من أن تراقب حدودها الخارجية، وإذا لم تراقب أوربا حدودها سنعود الى حدودنا القومية وتفكيك الاتحاد الأوربى.

وأكد الرئيس الفرنسى أن فرنسا تسعى مع ألمانيا لمساعدة الدول التى تستقبل اللاجئين مثل تركيا والأردن ولبنان.

وأبدى هولاند استيائه مما حدث معلقا فرنسيون قتلوا فرنسيون آخرين فى باريس لأن هناك فرنسيون اختاروا التطرف وطريق الظلام وضرب مجتمعاتهم، ويعيش على أرضنا منحرفون ينتقلون إلى التطرف مضيفا لقد أحبطنا الكثير من العمليات الإرهابية الأشهر الماضية.

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