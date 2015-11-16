هولاند يطالب حكومة وبرلمان فرنسا بسن قانون لمكافحة الإرهاب وإجلاء الأجانب

قال الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، إننا فى حالة حرب وهذه الحرب نواجه فيها عدوا شديدا، وهذا يتطلب نظاما دستوريا وقانون حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن قانون حالة الطوارئ لا يتناسب مع التطور التكنولوجى اليوم.

وطالب الرئيس الفرنسى فى كلمته أمام مجلس النواب الفرنسى، باتخاذ القرارات التى من شأنها المساعدة على إجلاء الأجانب الذين يشكلون خطرا عليهم، قائلا "لابد أن نكون قادرين على إجلاء الأجانب الذين يشكلون خطرًا على النظام العام والوطن وقد أنصت إلى مقترحات أخرى لزيادة مستوى مراقبة بعض الأشخاص الخطرين.

وتابع الرئيس الفرنسى كلامه قائلا "إننا سنسعى إلى صد الاجتماعات التى تدعو إلى الكراهية أو تنفيذ عمليات إرهابية ضد الشعب الفرنسى".

وقال الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، قررت عدم تقليص موازنة وزارة الدفاع الفرنسى حتى عام 2019، مؤكدا أنه لم يكن هناك تقليص فى الموازنة لكى تستخدم هذا فى محاربة الإرهاب فى داخل فرنسا وخارجها، مضيفا أن هناك قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب فى فرنسا ويأخذ الطابع الإرهابى وتهريب الأسلحة لتنظيم داعش الإرهابى، مطالبا رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بسن القانون فى أسرع وقت للعمل به فى مكافحة الإرهاب.

وأضاف هولاند، خلال كلمته فى مجلس النواب الفرنسى، أنه سيقوم بتوظيف 5 آلاف شرطى لتصل فى النهاية إلى 10 آلاف شرطى فى فرنسا، كما سيتم تعزيز القدرات بالشرطة الفرنسية، وسيتم استحداث وظائف جديدة فى الشرطة لمساعدة الدولة لمكافحة الإرهاب داخل البلاد، كما سيضاف 2500 وظيفة إضافية للجمارك، كما سيتم مضاعفة رجال الحماية الوطنية إلى 1000 شخص.

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