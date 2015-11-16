السفارة الفرنسية بالقاهرة: تأشيرات «شنجن» لا تزال سارية للمصريين

قالت السفارة الفرنسية في القاهرة، إن تأشيرات شنجن الممنوحة من فرنسا إلى مصريين، لا تزال سارية مشيرة إلى أن التعامل يتم بصورة طبيعية مع طلبات الحصول على تأشيرة شنجن.

وأضافت السفارة في بيان اليوم الإثنين، أنه عقب هجمات باريس في 13 نوفمبر، قرر رئيس الجمهورية فرانسوا أولاند وضع إجراءات تفتيش منتظمة بنقط دخول الأراضي الفرنسية، وأن عمليات التفتيش هذه يتم تطبيقها بنقط المرور الأرضية والبحرية وبتلك المتعلقة بالسكك الحديدية وبالمطارات الجوية.

وأكدت أن تأشيرات شنجن ما تزال سارية في الوقت الذي يتم التعامل بصورة طبيعية مع طلبات الحصول على تأشيرة شنجن.

وأكدت أن طالبي التأشيرة في مصر مدعوون بتقديم طلباتهم، كما هو معمول به، لدى مركز TLS Contact وفروعه في القاهرة والإسكندرية وأن طلبات التأشيرة المتعلقة بالجوازات الرسمية (الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة) ما يزال يتم التعامل معها مباشرة بواسطة قنصلية فرنسا العامة في القاهرة.