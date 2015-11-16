محافظ أسيوط: بدء تطوير مستشفيات منفلوط وأبو تيج

أكد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، البدء فى مشروع المستشفيات النموذجية بالمحافظة، والذى يهدف لخلق نموذج ناجح للخدمة الطبية الحكومية المتقدمة فى مركزى منفلوط وأبو تيج، مشيرا إلى إسناد الأعمال الخاصة بتطوير مستشفيات المركزين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

وقال محافظ أسيوط، فى تصريحات صحفية، إن عملية التطوير ستؤدى لتقديم خدمة صحية متكاملة ذات جودة عالية، لتكون نموذجا يحتذى به لمستشفى نموذجى متطور وعصرى يقدم خدمات الطوارئ بشكل متكامل، متضمنة طوارئ السموم والحروق، بالإضافة إلى دور المستشفى التقليدى فى تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وأشار "الدسوقى" إلى أنه يجرى حاليًا بشكل متواصل دراسة موقف مستشفى أبوتيج المركزى مع استشارى المشروع والسادة أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز لتتم عملية التطوير على مراحل بحيث يستمر العمل بأحد أجنحة المستشفى لتقديم الخدمة الطبية لأبناء المركز، والعمل فى الجناح الآخر الذى تم هدمه بالفعل مع العمل فى المبنى الثالث الذى بنى منذ أكثر من 85 عامًا.

وأوضح "الدسوقى" أنه يتم من خلال هذه الدراسات مراعاة احتياجات أهالى مركز أبو تيج الطبية والصحية ودراسة البدائل المقترحة لعملية تشغيل المستشفى خلال فترة أعمال التطوير وحتى لا يتضرر أهالى مركز أبو تيج لتصبح مستشفى من الفئة الأولى فى واحدة من أهم الخطوات لتطوير الخدمة الصحية فى مصر.

من جهته، قال أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، إن عملية تطوير مستشفيات أبو تيج ومنفلوط تتكلف حوالى 300 مليون جنيه، بواقع 150 مليون جنيه لكل مستشفى، على أن يتم تسليم المستشفيات والانتهاء من جميع عمليات التطوير خلال ثمانية أشهر.

وأشار "أنور" إلى أن مستشفى منفلوط سوف يتم نقل الخدمات الموجودة بها والخاصة بالنساء والولادة والأطفال والجراحات بأنواعها واستقبال الجراحات إلى مستشفى الصحة الإنجابية القريبة من المستشفى الحالى، كما سيتم نقل أقسام الباطنة بأنواعها إلى مستشفى حميات منفلوط ونقل مرضى الغسيل الكلوى إلى مستشفى الحواتكة.