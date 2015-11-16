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بالفيديو والصور.. مؤتمر حاشد لمرشح الحركة الوطنية فى الإسماعيلية

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عقد المهندس محمد رحيل، مرشح حزب الحركة الوطنية عن الدائرة الثانية بالإسماعيلية، والتى تضم مركزى القنطرة شرق وغرب، مؤتمراً حاشداً فى قرية البياضية بالقنطرة غرب، حضره أبناء القبائل العربية على مستوى المحافظة.

وقال المهندس محمد رحيل، خلال المؤتمر، إن مشكلات التعليم والطرق والصحة والشباب من أهم أولوياتى، خاصة أننى كنت نائبا سابقا عن الدائرة وأعلم مشاكلها جيدا.

وطالب "رحيل" بضرورة الخروج إلى الصناديق والمشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية واختيار المرشح المناسب.

وتحدث عدد من كبار شيوخ وعواقل القبائل البدوية وأعلنوا مبايعتهم للمهندس محمد رحيل ابن قبيلة البياضية فى الانتخابات البرلمانية، مؤكدين أن القبائل البدوية ستقف صفا واحدا خلف مرشحهم وابن قبيلتهم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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