أمين شرطة سابق مرشح بمنيا القمح: أراهن على أصوات زملائى من الأمناء

ينافس "عبد الحميد محمد درويش السيد" أمين شرطة سابق، 40 سنة مقيم بقرية الولجا مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية، بقوة فى المعركة الانتخابية التى تشهدها الدائرة السادسة ومقرها منيا القمح، وخاصة أنه أول أمين شرطة فى تاريخ وزارة الداخلية، يتقدم باستقالته، للترشح فى الانتخابات البرلمانية وحصل على رقم 3 رمز الحصان.

وشارك المرشح فى العديد من الوقفات الاحتجاجية للأمناء ويعتبر أول أمين شرطة ينادى باعتصامات الأمناء إلى أن تم اختياره سكرتيرا عاما للنادى العام لأفراد هيئة الشرطة على مستوى الجمهورية بالانتخاب، وحصل على 86 ألف صوت فى انتخابات أفراد الشرطة لمنصب سكرتير النادى فى عام 2012 .

ويقول "درويش" إنى أراهن على فصيل أمناء وأفراد الشرطة زملائى عن طريق تصويت أسرهم لصالحى، وبرنامجى الانتخابى يتضمن ملفات الصحة والتعليم والبنية التحتية والبطالة والصم والبكم.

ويضيف "درويش " ترشحت مستقلاً، حتى لا أكون تابعاً لحزب فاضطر لتنفيذ ما يأمرونى به وما يحقق أغراضهم، وترشحت مستقلاً حتى أستطيع الدفاع عن حقوق المواطنين بحرية بعيداً عن القيود الحزبية وتطلعاتها للسلطة، وحزب عامة الناس فى مركز وقرى منيا القمح هو الحزب الشعبى الحقيقى، وترشحت مستقلاً حتى أنأى بنفسى عن المساومات والمؤامرات والمال السياسى.

فيما تشهد الدائرة السادسة منيا القمح ومقرها مركز منيا القمح ولها 3 مقاعد، منافسة ساخنة بين المرشحين، وخاصة مرشحى رجال المال وبين الوجوه الشابة، حيث يعتبر من أبرز المرشحين بالدائرة العمدة نايف جيرة الله مرشح الحزب الوطنى وخالد مشهور وأمين الشرطة عبد الحميد درويش، والدكتور محمد صلاح عبد البديع أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والذى خاض منافسة قوية مع الإخوان فى انتخابات البرلمان الماضية واستطاع المنافسة معهم بقوة.