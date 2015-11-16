مرشح بالإسماعيلية يعتذر عن لصق حملته بوسترات بأماكن غير مخصصة للدعاية

قال المرشح المستقل مصطفى حسين عبد الوهاب، إنه يعتذر بسبب لصق عدد من أعضاء حملته لملصقات دعائية له على جدران فى أماكن غير مخصصة للدعاية الانتخابية.

ووصف عبد الوهاب لصق أوراق الدعاية بأنه عمل غير مقصود، بحسب بيان صدر عن الحملة اليوم الاثنين.

وصدر البيان ردا على حملة لعمال حى أول الإسماعيلية بإزالة ملصقات دعائية لمرشحين بينهم مصطفى عبد الوهاب، بسور نفق جمال عبد الناصر ومحيط ميدان الممر.

وقال البيان "تعلن الحملة عن أسفها الشديد لشعب الإسماعيلية ولمديتنا الجميلة عمّا بدر من بعض العاملين بالحملة بدون قصد بلصق بعض البوسترات الخاصة بالمرشح فى بعض الأماكن غير المخصصة للدعاية الانتخابية.

وأضاف البيان "نتحمل المسئولية القانونية والأدبية عن ذلك، وكل الآثار المترتبة على هذا الفعل غير مقصود".