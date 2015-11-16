مرشح بشبين الكوم يتهم أنصار منافس بمحاولة الاعتداء عليه وتحطيم سيارته

حرر صابر ابو خشبة المرشح المستقل بدائرة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية بلاغا بقسم شرطة شبين الكوم أتهم فيه أنصار المرشح نضال مندور منافسه في الانتخابات البرلمانية بمحاولة الاعتداء عليه وتحطيم سيارته أثناء مروره بمسيرة إنتخابية بحي ميت خاقان التابع للمدينة بالقرب من مؤتمر انتخابي للمرشح المنافس نضال مندور، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد قيام صابر ابو خشبة المرشح المستقل بدائرة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية بتقديم بلاغا بقسم شرطة شبين الكوم أتهم فيه أنصار المرشح نضال مندور منافسه في الانتخابات البرلمانية بمحاولة الاعتداء عليه وتحطيم سيارته أثناء مروره بمسيرة إنتخابية بحي ميت خاقان التابع للمدينة بالقرب من مؤتمر انتخابي للمرشح المنافس نضال مندور، تم تحرير محضر بالواقعة برقم 17875 قسم شبين الكوم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه، أكد أبو خشبه أنه يقوم كباقي مرشحي الدائرة بجولات انتخابية ومسيرات بالسيارات ومشيا على الاقدام واليوم تم الحشد لمسيرة بحي ميت خاقان لدعوة الناخبين للتصويت له وسط ترحيب من الاهالي مضيفا أنه في الوقت ذاته كان هناك مسيرة لمرشح حزب النور وكذلك دعاية المنافسين من أبناء الحي وهم حامد ابو السعود ومحمد زناتي ولم تحدث اية مشاكل، مضيفا أنه في نهاية المسيرة تصادف مروره بجانب مؤتمر انتخابي للمحامي نضال مندور وفوجئت بعدد من انصاره يهاجمون السيارة ومحاولة التعدي على شخصي.

وأضاف ابو خشبة أنه اختار المسلك القانوني للحصول على حقه بالقانون دون التعرض لأحد.